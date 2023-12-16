BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş'ta ilk transfer olduğu sezonda oynadığı futbolla şampiyonluğa doğrudan katkı sağlayan ve taraftarın gönlünde taht kuran Rachid Ghezzal sakatlığından ötürü bir daha eski formunu yakalayamamıştı. Derbide alınan mağlubiyetin ardından siyah-beyazlı kulübün almış olduğu kararla kadro dışı kalan Cezayirli yıldızın yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023- 10:45