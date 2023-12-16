Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan kadro dışı açıklaması! "Bu karar..."

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısı başladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, kadro dışı bırakılan 5 futbolcuya değindi ve şunları söyledi:

Futbol profesyonel ekibimizin aldığı kadro dışı kararı etkili olmuştur ve karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın taşıdığı beklentiyi karşılayacaklarına ben inanıyorum.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.