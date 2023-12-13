Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.
Beşiktaş prestij maçına çıkıyor! İşte Çalımbay'ın Lugano maçı muhtemel 11'i
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Konferansa Ligi son maçında Lugano'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu mücadeleyi prestij maçı olarak nitelendirirken Rıza Çalımbay'ın Lugano maçı muhtemel 11'i belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.12.2023- 16:29
Siyah-beyazlı kulüp grubunda 1 puanla son sırada yer alıyor.
Kara Kartal, bu mücadeleye prestij için çıkacak.