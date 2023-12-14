Beşiktaş devre arasında yapacağı transferler için geri sayıma geçti. Birçok bölgeye transfer yapacak olan Kara Kartal, forvet hattına da oyuncu arayışlarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.