Beşiktaş devre arasında yapacağı transferler için geri sayıma geçti. Birçok bölgeye transfer yapacak olan Kara Kartal, forvet hattına da oyuncu arayışlarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat'tan eski yıldıza veto! "Bırakıp giden adamla işimiz olmaz"
Kadro dışı bırakılan isimlerle gündeme gelen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Devre arasında forvet hattını güçlendirecek olan siyah-beyazlı ekipte başkan Hasan Arat'tan eski yıldıza veto çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi. Başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifini anında geri çevirdiği öğrenildi.
BONSERVİSİ BURNLEY'DE
Takvim'in haberine göre Arat'ın, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi.