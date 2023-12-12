Beşiktaş'ta bir kriz daha! "Haklarımız ihlal ediliyor"
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim, derbi mağlubiyetinin ardından 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Siyah beyazlılarda kadro dışı kalan futbolculardan biri olan Eric Bailly'nin menajeri, Fransız basınına sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.12.2023- 18:42