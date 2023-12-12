BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kadro dışı kalmışlardı! Yeni adresleri belli oluyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kadro dışı kalmışlardı! Yeni adresleri belli oluyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda 5 isim kadro dışı kaldı. Bu olay sonrasında o futbolcuların yeni takımları belli oluyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 15:59