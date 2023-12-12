Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le başlayan, Burak Yılmaz'la devam eden sezonda Rıza Çalımbay da çözüm olmadı. Fenerbahçe karşısında beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş, ligde de zirvenin 14 puan gerisine düştü. Başkan Hasan Arat yönetimindeki yeni yönetim, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba önderliğindeki yeni futbol yapılanması, Rıza Çalımbay'ın liderlik ettiği yeni teknik heyet, çözümü kadro dışı kararında buldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kadro dışı kalmışlardı! Yeni adresleri belli oluyor
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda 5 isim kadro dışı kaldı. Bu olay sonrasında o futbolcuların yeni takımları belli oluyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in kendi aralarında oluşturduğu gruplaşma kadro dışı kararında etkili oldu.
ABOUBAKAR ARABİSTAN'A DÖNÜYOR!
Kara Kartal'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kalmıştı.