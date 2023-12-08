Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takıma moral konuşması yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Fenerbahçe derbisine artık saatler kaldı, siyah beyazlı takımda seferberlik tavan yaptı. Hafta başından bu yana işleri sıkı tutan ve mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getiren teknik patron Rıza Çalımbay, oyuncularına da motivasyon konuşması yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli hoca dünkü idman öncesi kısa bir toplantı yaptığı talebelerine güvenini dile getirdi. Usta çalıştırıcı "Üst sıralar için kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bu derbinin önemini anlatmama gerek yok. Bu sezon henüz derbi kazanamadık. Bu durum da bizi mutlaka kazanmak zorunda bırakıyor" dedi.

KAPTANLARLA DA GÖRÜŞTÜ

"Taraftarımız yanımızda olacak. Onlara bu derbi zaferini borçluyuz" diyerek devam eden Çalımbay sözlerini şöyle noktaladı: Kim oynarsa oynasın size güvenim sonsuz... Öte yandan Çalımbay'ın antrenman sonrası da kaptanlar Necip, Cenk ve Mert'le görüşüp, derbi hakkında sürekli takımla konuşmalarını istediği gelen haberler arasında. Bu arada sakatların çokluğu nedeniyle kadro tercihi konusunda düşünceli olan Çalımbay'ın Zaynutdinov'u yine sol bekte oynatacağı, Colley'in durumuna göre Necip'i de yine stoperde kullanmayı düşündüğü belirtildi.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Kara Kartal, söz konusu mücadelelerde attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

ABOUBAKAR FENER'İ BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe derbisinde takımın en büyük gol silahı olacak olan Vincent Aboubakar'ın sarı lacivertli takıma karşı istatistikleri göze çarpıyor. Kamerunlu forvet, siyah beyazlı formayla Fenerbahçe'ye karşı görev yaptığı 5 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 3 maçtır sessiz kalan Aboubakar, derbire golünü atarak suskunluğu bitirmek istiyor

BAŞKANLA BULUŞMA BUGÜN

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, teknik patron Rıza Çalımbay ve siyah beyazlı futbolcularla ilk kez bugün biraraya gelecek. Fransa'dan dönen Arat, idman öncesi takıma moral konuşması yapacak.