Fenerbahçe de istiyordu! Beşiktaş'tan Scott McKenna bombası!

Fenerbahçe de istiyordu! Beşiktaş'tan Scott McKenna bombası!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Hasan Arat'la birlikte devre arası transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip ocak ayından stoper mevkisine takviye yapmak isterken gözünü o oyuncuya dikti. Yıldız futbolcuyu Fenerbahçe de istiyordu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2023- 06:40