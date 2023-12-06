TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan stoper harekatı! Temaslar başladı

Son dakika spor haberi: Bu sezon kadrosuna kattığı stoper oyuncularından yeterli verim alamayan Beşiktaş, yeni başkan Hasan Arat ile transfer çalışmalarına başladı. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 06:40