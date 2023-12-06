TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan stoper harekatı! Temaslar başladı
Son dakika spor haberi: Bu sezon kadrosuna kattığı stoper oyuncularından yeterli verim alamayan Beşiktaş, yeni başkan Hasan Arat ile transfer çalışmalarına başladı. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda yönetimine menajerler aracılığıyla futbolcu teklif ediliyor. Takvim'in haberine göre; Başkan Hasan Arat ve yönetimine Portekiz Ligi'nin iddialı takımlarından Benfica'nın stoperi Joao Victor teklif edildi. Sezon başında da adı Beşiktaş ile anılan 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerinin Siyah-Beyazlılar'da yapılan seçimden hemen sonra kulübün kapısını çaldığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi ise Brezilyalı yıldızın menajerinden düşünmek için süre istedi. 2022 yılından beri Portekiz devi Benfica'da forma giyen yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2022 yılında Corinthians'tan 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Joao Victor, sert ve teknik oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Bu sezon sadece 2 maçta forma giyen tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.