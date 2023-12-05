"Şu ana kadar harika bir deneyim oldu. Ekip olarak gelişmeye ve daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz çünkü taraftarın bize gösterdikleri destek inanılmaz. Bence burada onlara iyi performanslar ve birçok galibiyetle borcunu ödeyebilecek kadar iyi bir oyuncu grubumuz var"