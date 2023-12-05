Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain flaş açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Oxlade-Chamberlain'den olay itiraf! Taraftara mesaj gönderdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlılardaki kariyerine dair önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Uzun bir süre İngiltere'de oynadıktan sonra yeni bir maceraya atılan 30 yaşındaki yıldız, birçok konuda önemli ifadeler kullandı.
İşte İngiliz yıldızın Sky Sports'a yaptığı o açıklamalar...