BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat transfer operasyonuna başladı! 75 milyon Euro'luk liste

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat transfer operasyonuna başladı! 75 milyon Euro'luk liste

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Hasan Arat transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekibin elinde 75 milyon Euro'luk oyuncu listesi var. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 06:40