Beşiktaş'ın çiçeği burnunda yönetimi, kadroyu güçlendirecek ve taraftarları coşturacak transferler için temaslara başladı.
Hedefte üç mevki için şimdilik beş oyuncu ön plana çıkmış durumda.
Fotomaç'ın haberine göre; Sol bek olarak Chelsea'de fazla şans bulamayan Maatsen ilk sırada. Ayrıca PSG'den Kurzawa ve Al Fayha'da kiralık oynayan, bonservisi ise Al Nassr'da olan Ghislain Konan da adaylar arasında. 10 numara için Roma'nın PSG'den kiraladığı Renato Sanches ve sağ kanat olarak da Chelsea'de bekleneni veremeyen Madueke listedeki isimler.