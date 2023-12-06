Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kafamızda başka hiçbir düşünce yok. Taraftarlarımız da oyuncularımız da bu maçın bilincinde. Futbolcu arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Sakatlıklar bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekiyor."

"Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumları hakkında doktor bilgi verecek."

"BU İŞLER FEYYAZ'IN İŞLERİ"

"Derbi öncesi taraftara açık antrenman fikrine açığız. Bu işler Feyyaz'ın kontrolünde. Bu işleri çok iyi yapacaktır. Biz her şeye açığız. Antrenmanı taraftara, basına açabiliriz. Herkesin bir işi var. Basının da olması lazım. Bu işlerle Feyyaz Uçar ilgileniyor. Sizlere yardımcı olacağız."

"F.BAHÇE DERBİSİ DÖNÜM MAÇIMIZ"

"Fenerbahçe derbisi için durumumuz iyi. Camia için önemli bir maça çıkacağız. Oyuncular da farkında. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için kazanmamız lazım. Taraftarımızın desteğine çok güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da güveniyorum. Sakatlık mazeret değil. Bu bizim için dönüm maçı."

"BAŞKAN TRANSFERE Mİ GİTTİ?"

"Başkan Hasan Arat cuma günü gelecek ve takımla çalışacak. Görüşmedik. Şu an sanırım yurt dışında. Transfere mi gitti bilemiyorum. Belki kendi özel işleri vardır. Feyyaz burada olsaydı, size cevap verirdi."