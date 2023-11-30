UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, Club Brugge'yi ağırlayacak.

Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Bir prestij maçı. Keşke böyle bir durum olmasaydı. Yine de ülke puanı için elimizden geleni yapacağız. Bu maç benim için çok çok önemli tabii ama eksiklerimiz var. Ligde önemli maçlarımız var. Bazı arkadaşlarımızı korumak istedik bugün.

Herkese bir özgüven geldi. Sakarya maçı bile çok önemliydi. Bu takım nasıl iyi olur? Sakatlarımız iyileştikçe iyi olur. Sakatlar dönünce daha rahat ve özgüvenli oynayacağımıza inanıyorum ben.