Beşiktaş'lı Jackson Muleka: Bize karşı oynayan savunmacılar çok motive oluyor!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrasında Beşiktaş'ta Jackson Muleka açıkmalarda bulundu.

İŞTE MULEKA'NIN AÇIKLAMALARI:

"BU SONUCU BİR KAZANÇ OLARAK GÖREMEYİZ"

"Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete yetmedi. Bir kazanç değil ama ikinci yarıda ortaya koyduklarımızın üzerine koymaya devam etmeliyiz."

"BİZE KARŞI OYNAYAN SAVUNMACILAR MOTİVE OLUYOR"

Bize karşı oynayan savunmacılar çok motive oluyorlar. Bizim için bunu geliştirmenin tek yolu antrenmanlarda bitiricilik çalışmak. Antrenmanlarda daha iyi çalışarak bunun üstesinden gelmeliyiz."