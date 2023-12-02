Bu sezon kötü bir süreç geçiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta şok gelişme! Transfer durma noktasına geldi
Son dönemde aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda gündemin en önemli maddelerinden biri başkanlık seçimi. Ancak bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, ocak ayı için sürpriz bir isimle anlaşma sağlamıştı. Fakat Beşiktaş'a transferde şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda futbol takımının kötü gidişatı devam ediyor.
Bir yandan da seçim gündemine yoğunlaşan Kartal'da, yeni başkanın hangi isim olacağı büyük merak konusu.