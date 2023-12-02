Beşiktaş'ta şok gelişme! Transfer durma noktasına geldi

Son dönemde aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda gündemin en önemli maddelerinden biri başkanlık seçimi. Ancak bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, ocak ayı için sürpriz bir isimle anlaşma sağlamıştı. Fakat Beşiktaş'a transferde şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)