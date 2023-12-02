"TFF BAŞKANIYLA MÜCADELE EDEN TEK KULÜP BAŞKANIYIM"

"Kimse Beşiktaş başkanına elini kaldıramaz. Böyle bir şey olsaydı gereğini yapardım. Tekrar söylüyorum; TFF Başkanı 'O tribün ve bu tribün' dedi ve küfür eden tribünleri gösterdi. Ama 5 dakika daha bekleyip öyle gidebilirdi ve Beşiktaş taraftarını tahrik etmeyebilirdi ve belki de Lugano maçının sonucuna sebebiyet vermeyebilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben onunla geldiğinden beri mücadele eden tek kulüp başkanıyım."