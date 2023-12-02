Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Bir gecede..."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan idari ve mali genel kurulda açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Başkan Çebi şunları söyledi:
"TEMİZ KAĞIDI İÇİN ÖNÜMÜZDE 5 GÜN VARDI"
"Göreve geldiğimizde ödenmemiş maaşlar vardı. O dönemler, çok zor dönemlerdi. UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem 400 milyon TL parayı getirdik ve bu sorunu aştık."