Olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu. Siyah-beyazlıların 35. başkanı Hasan Arat oldu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarıştı.

BEŞİKTAŞ'IN 35. BAŞKANI HASAN ARAT OLDU

17.00'de başlayan oy verme işleminin 18.00'de sona ermesinin ardından sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı.

Sayımın ardından Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat seçildi.

20 SANDIKTAN TOPLAM 6977 OY

Sayım sonucunda Hasan Arat, açılan 20 sandıktan toplam 6977 oy alırken, Serdal Adalı 4346 oy aldı.

TOPLAM SANDIK: 21

AÇILAN SANDIK: 20

HASAN ARAT: 6977

SERDAL ADALI: 4346

Hasan Arat'ın listesi:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.