Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarıştı.
BEŞİKTAŞ'IN 35. BAŞKANI HASAN ARAT OLDU
17.00'de başlayan oy verme işleminin 18.00'de sona ermesinin ardından sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı.
Sayımın ardından Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat seçildi.
20 SANDIKTAN TOPLAM 6977 OY
Sayım sonucunda Hasan Arat, açılan 20 sandıktan toplam 6977 oy alırken, Serdal Adalı 4346 oy aldı.
TOPLAM SANDIK: 21
AÇILAN SANDIK: 20
HASAN ARAT: 6977
SERDAL ADALI: 4346
Hasan Arat'ın listesi:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.