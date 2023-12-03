Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oldu.

Karşılaşma iki ekibinde karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

"PUAN PUANDIR!"

"Puan, puandır. Özellikle deplasmanda ve Ankaragücü ligin en iyi takımlarından biri. Maça iyi başladık aslında. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlarımızı bulduk ama keşke kazanabilseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR MAÇ VAR"

"Önümüzde çok önemli bir maç var yukarılara tırmanabilmek için. Çok zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"KEŞKE KAZANABİLSEYDİK"

İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler, gayet iyi işledi. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Bir sürü net pozisyonumuz vardı. Keşke kazanabilseydik. Olsun. 3 maç oldu, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık.

"ELİMİZDE OYUNCU OLSA..."

Elimizde kanat yok. Muleka'yı Cenk'i koyuyoruz, yerleri oralar değil çocukların. Brugge maçında savunmadaki 4 oyuncunun 3'ü kendi yerinde değil. Konuşuyorlar ama elimizde oyuncu olsa öyle bir skor olur mu bizde? Milot, Rachid gibi isimler dönünce elimiz rahatlayacak. Rebic girdi güzel şeyleR yaptı ama onda daha neler var! Yüzde 40'ıyla oynuyor. Ona da söyledim artık bir şeyler dökmeli sahaya. Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak."