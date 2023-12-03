Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Başkent temsilcisinin golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydederken; siyah-beyazlılar bu gole 74'te Alex Oxlade-Chamberlain ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 17 puana yükseldi. 2 maç sonra puan kaybeden siyah-beyazlılar ise 26 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ÇALIMBAY'IN İLK PUAN KAYBI!

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı önderliğinde ilk puan kaybını yaşadı.

UMUT MERAŞ, SÜPER LİG'DE İLK KEZ

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI UZUN YILLAR SONRA ANKARAGÜCÜ DEPLASMANINDA

Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.

Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi.

ERYAMAN KAPALI GİŞE

Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi. Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.

FİLİSTİN'E DESTEK

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı.

Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.

GOL! 21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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