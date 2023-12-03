Alex Oxlade-Chamberlain: 1 puan daha adil gibi gözüküyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrasında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain açıklamalarda bulundu.

İŞTE CHAMBERLAIN'İN AÇIKLAMALARI:

"İKİ FARKLI DEVRE OYNADIK"

İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık.

"1 PUAN DAHA ADİL GİBİ"

"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz. Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta önemli bir maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı."