BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat'ın ilk transferi belli oldu! Herkes Talisca derken...

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Hem Hasan Arat hem de Serdal Adalı arasındaki dev rekabet sürüyor. Her iki başkan adayı projelerini birer birer açıklarken, gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi. Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın göreve gelmesi durumunda yapacağı ilk transfer büyük oranda belli oldu. İşte o yıldız... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)