Beşiktaş ve Trabzonspor, Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen genç yıldız Erencan Yardımcı için Eyüpspor'a resmi teklifte bulunacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor transfer savaşına girdi! Yerli golcü listede
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, yerli golcü için harekete geçti. İki ekibin de hocası, yıldız oyuncuyu kadroda görmek istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.12.2023- 09:31
Önceliği yerli isimlere veren Çalımbay'ın yeni gelecek olan yönetimden ilk talebinin bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve Pendikspor'da forma giyen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı.
2021 yılında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 5 kez ağları sarsmayı başarmıştı.