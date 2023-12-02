Beşiktaş ve Trabzonspor transfer savaşına girdi! Yerli golcü listede

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, yerli golcü için harekete geçti. İki ekibin de hocası, yıldız oyuncuyu kadroda görmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 09:31