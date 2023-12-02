Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda bir araya geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü'nde başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda bir araya geldi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. Genel kurulda bir araya gelen başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, birlik mesajı verdi. Adalı, Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. Adalı ile Arat'ın bir araya gelmesine, kongre üyeleri alkışlarla destek verdi.

Ayrıca iki başkan adayı, kongre üyelerini selamlayarak birbirlerine başarı diledi.