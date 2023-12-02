Beşiktaş Kulübünün yarın gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda başkanlığa veda edecek Ahmet Nur Çebi, 4 yıl 1 ay 13 gün görev yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpte ilk olarak 2012-2018 yıllarında Fikret Orman başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Çebi, 20 Ekim 2019'da düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda yarıştığı Serdal Adalı ile Hürser Tekinoktay'a üstünlük kurarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı Çebi, 29 Mayıs 2022'de gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda ise Fuat Çimen ile yarıştı. Ahmet Nur Çebi, güven tazeleyerek ikinci kez başkan seçildi.

Başkan Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının bu sezonki kadro planlaması ve sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi haline geldi. Taraftarların tepki göstererek istifaya davet ettiği Çebi başkanlığındaki yönetim, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2'lik mağlubiyetin ardından olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

FUTBOLDA 3 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde futbolda 3 kupa kaldırdı.

Siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Beşiktaş, söz konusu sezonun devamında Antalyaspor'a üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi başardı.

5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Siyah-beyazlı futbol takımı, Çebi başkanlığında teknik direktör konusunda istikrar sağlayamadı.

Beşiktaş'ta Çebi döneminde Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Valerien Ismael, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay görev yaptı. Bu isimler arasında en uzun süre Sergen Yalçın görevde kaldı. Teknik direktör Güneş'in ayrılığı sonrası da siyah-beyazlı takımı Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet eden Ahmet Nur Çebi, görevi bırakmadan önce teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi.

Ahmet Nur Çebi döneminde Sergen Yalçın'ın istifasının ardından bir süre teknik adam olarak Önder Karaveli görev aldı.

BİRÇOK OYUNCU TRANSFER ETTİ

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpteki görevi süresince birçok oyuncuya Beşiktaş forması giydirdi.

Çebi, tek şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda Javi Montero, Bernard Mensah, Valentin Rosier, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna dahil etti. Bilal Ceylan ve Atakan Üner gibi genç oyuncuları bonservisleriyle transfer eden Çebi, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Vincent Aboubakar, Josef de Souza ve Gökhan Töre'yi de bedelsiz olarak kadroya kattı.

Bir sonraki sezonda Mert Günok, Ghezzal, Umut Meraş, Montero, Miralem Pjanic, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira'ya Beşiktaş forması giydiren başkan Çebi, bir sonraki sezon en fazla bonservis harcaması yaptığı sezonu yaşadı.

2022-2023 sezonunda Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Valentin Rosier ve Onur Bulut'u bonservis bedelleriyle Beşiktaş'a kazandıran Çebi, Romain Saiss, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı bedelsiz, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü de kiralık olarak transfer etti. Çebi bu sezonda yaklaşık 25 milyon avro bonservis harcaması yaptı.

Çebi'nin Beşiktaş'taki son sezonunda transfer dönemi ise sıkıntılı geçti. Yaz kampına hiçbir yeni transferi yetiştiremeyen Çebi yönetimi, resmi maçların başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunu oluşturdu. Milot Rashica, Bahtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut bonservisleriyle Beşiktaş'a gelirken, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Eric Bailly ve Gökhan İnler bedelsiz olarak transfer edildi.

TARAFTARLA ARASI AÇILDI

2019 yılındaki kongrede tüm sandıklardan birinci çıkarak başkanlığı kazanan Çebi'nin taraftarlarla arası görevinin son dönemlerinde açılmaya başladı.

Geçen sezonun bir bölümünden itibaren istifa tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarlarının arasındaki gerginlik Lugano maçında zirve yaptı.

Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği maçın ardından bir kısım taraftar tribünlerden çıkmayarak protestoyu sürdürdü. Çebi de bu gelişmenin ertesi gününde olağanüstü kongre kararı aldı.