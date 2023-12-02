Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas idmanı yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.