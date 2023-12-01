Beşiktaş'ta başkanlık seçimine kısa bir süre kala siyah-beyazlılarda başkan adayı Hasan Arat, A Spor'da Gündem Özel'de soruları yanıtlıyor.

İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI:

"BİZ HALKIN TAKIMIYIZ"

"Bugün 20 yaşında bir genç kafasını omzuma koydu, ağlamaya başladı. 'Biz Liverpool'dan beri böyle bir şey yaşamadık' dedi. Biz semt takımıyız, bizim bir farkımız var. Bizim camiamız halkın kendisidir. Köyiçi, çok üzüntülüydü bugün.

"YÖNETİCİLER ÇIKIP KONUŞMAYACAK"

"Bizim yüzümüz Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak, yöneticiler çıkıp konuşmayacak.

"BİZİM ÇİLEK TRANSFERİ İLE FALAN İŞİMİZ YOK"

"Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok. Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Biz bu transferlerde kurumlarla konuşuruz. Benim işim oyuncularla değil. Kulüplerle görüşürüm, taleplerimi söylerim. Seçildiğimde isim açıklamayacağım çünkü devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Bizim hazırlıklarımız var.