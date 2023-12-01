TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Isco bombası!

Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal, İspanyol yıldız Isco için devrede. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2023- 13:46