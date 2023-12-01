Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Isco bombası!
Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal, İspanyol yıldız Isco için devrede. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2023- 13:46
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların Real Betis forması giyen Isco için nabız yokladığı ve ocak ayında İspanyol yıldız için harekete geçeceği ileri sürüldü.
Aralık 2022'de Sevilla'dan ayrıldıktan sonra 7 ay kulüpsüz kalan Isco, temmuzda Betis'le 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.