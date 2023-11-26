Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekipte tek hedef 3 puan. Teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmadan takımını galip çıkarman ve 2'de 2 yapmak istiyor. İşte Çalımbay'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Fotomaç'ın derlediği haberde siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. Tecrübeli teknik adamın liderliğinde ikinci maçına çıkacak olan Kara Kartal, Samsun virajını kayıpsız geçerek zirvedeki ekiplerle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

10 EKSİKLE GİTTİLER

Beşiktaş, Samsun'a 10 eksikle gitti. Kartal'da sakatlıkları bulunan Amartey, Bailly, Salih, Tayyip Talha, Emrecan, Ghezzal, Rashica, Bahtiyar ve Onana'nın yanı sıra sarı kart cezalısı Rebic kadroda yer almadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Yılport Samsunspor: Okan, Tırpan, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tait, Ntcham, Holse, Emre, Ercan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar