Süper Lig devi Beşiktaş, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayınladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun son durumlarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.