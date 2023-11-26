Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş istiyordu! İtalyan devi talip oldu
Son dakika transfer haberi: Yaz transfer dönemini çalkantılı bir şekilde geçiren Beşiktaş'ın yazın istediği yıldız futbolcu için flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 24 gol atan oyuncuya İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2023- 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023- 12:05
Siyah-beyazlıların yazın çok istediği yıldız futbolcuya İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Calciomarcato'dan derlediği habere göre; Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Akor Adams'a Milan talip oldu.