TRANSFER HABERİ | Beşiktaş istiyordu! İtalyan devi talip oldu

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer dönemini çalkantılı bir şekilde geçiren Beşiktaş'ın yazın istediği yıldız futbolcu için flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 24 gol atan oyuncuya İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2023- 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023- 12:05