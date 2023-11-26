Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Omar Colley açıklamalarda bulundu ve "Takıma çok özgüven kazandıracaktır bu galibiyet. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Omar Colley maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Takıma döndüğümden dolayı mutluyum. Galip geldik bugün. Çok çalışıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ritim ve kazanma alışkanlığı ediniyoruz. Bize özgüven katan üç puan aldık. Esas işim savunma yapmak ama gol attığım için mutluyum. Bazı maçlar yakın geçer, duran toplar belirleyici olur. Böyle bir maçtı. Gol attığımız için mutluyum ama galibiyet aldığımız için çok daha mutluyum. Bazen maçlarda plan dışı, beklenmedik şeyler olur. Rakibe göre hazırlanırsınız ama anlık değişimler bu durumu tetikler.

Ben ve Necip iyi bir tandem olduk. Birbirimizin kademesine giriyoruz, bu önemli. Her mevkideki sıkıntıları gidermemiz gerek. Bu 3 puan çok yardımcı olacak bize. Takıma çok özgüven kazandıracaktır bu galibiyet. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız.