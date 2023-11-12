Rıza Çalımbay maç öncesi konuştu! "Ne olursa olsun..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesi siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım."

"Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi."