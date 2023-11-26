Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk. Zor oldu zaten. Bizim için önemliydi. Bu dönemde alacağımız tüm galibiyetler çok önemli. Ligde üst sıraları istiyorsak galibiyet serisi yakalamak durumundayız. Gayet iyi gidiyoruz ama maçın ilk yarısı sıkıntılı oldu, çok zorlandık. Ona rağmen maçı kesinlikle bırakmadık. Değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda çok iyi oynadık ve galip geldik.

Maçla ilgili fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü hakikaten çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Mazeret olarak söylemiyorum ama ihtiyaç olan arkadaşlar gerekiyor. Necip'e veya Omar'a bir şey olsa stoper yok, kanat zaten yok. Böyle olunca baskı yapamazsın. Buna rağmen güzel şeyler yaptık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı iyiydi. Beşiktaş ne kazandı? Oyuncularımız yavaş yavaş öz güvenini kazanıyor, maç kazanıyor. Deplasmanda 5 maç sonra kazandık. Önümüzde zor maçlar var, Ankaragücü ve Fenerbahçe olsun. Bu maçları en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor.