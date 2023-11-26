Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Cenk Tosun açıklamalarda bulundu ve "Böyle galibiyetler aldıkça özgüvenimiz artıyor. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İyi oynamadık ama 3 puanla ayrılmak mutlu etti." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta golcü yıldız Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

En iyi oynadığımız maç diyemem. Ancak, 3 puanla ayrılmayı bildik. Önemli olan buydu. Hoca geldiğinden beri iyi çalışıyoruz. 6 puan aldık. Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, daha iyi pas yapmalıyız. Beşiktaş gibi oynamalıyız. İlerleyen haftalarda olacağını umuyorum. Böyle galibiyetler aldıkça özgüvenimiz artıyor. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İyi oynamadık ama 3 puanla ayrılmak mutlu etti.

Rıza Hoca için bir şey söylememe gerek yok, Beşiktaş efsanesi. Çok iyi bir insan. Güzel çalışıyoruz. Saygımız sonsuz Rıza Hoca'ya. Beşiktaş için yaptıkları ortada. 3 puan aldık, hocaya ve camiaya armağan olsun.