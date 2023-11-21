Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın son durumlarını görmek için ilk 11'de sahaya sürdüğü Onana ve Umut verilen kritik şansı iyi kullanamadı. Onana orta sahada yaptığı basit top kayıpları ve etkisiz futboluyla eleştiri topladı. Uzun süredir yedek bekleyen Umut Meraş da sol bek pozisyonunda etkisiz bir futbol ortaya koydu.