Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay takımın son durumu hakkında rapor hazırlıyor.
Beşiktaş'ta 2 yıldız yolcu! Rıza Çalımbay biletlerini kesti
Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay önderliğinde sezona devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Göreve yeni gelen tecrübeli teknik direktör 2 oyuncunun biletini kesti. Çalımbay yönetime raporunu sunacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Çalımbay'ın iki ismin üzerini çizdiği ve yeni yönetime olumsuz rapor vereceği kaydedildi.
UMUT VE ONANA SINIFTA KALDI
Beşiktaş, Onursal Başkan Süleyman Seba anısına Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la önceki gün oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Jean Onana ve Umut Meraş olumsuz performanslarıyla sınıfta kaldı.