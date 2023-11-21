Beşiktaş, sakatlıklar nedeniyle kadrosunu oluşturmakta zorlanıyor.
Beşiktaş'a flaş sakatlık gelişmesi! 2 isimden kötü haber
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılara sakatlık konusunda ise çifte kötü haber geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.11.2023- 13:08
Beşiktaş, sakatlıklar nedeniyle kadrosunu oluşturmakta zorlanıyor.
Milli maç arasında yaralarını sarmaya çalışan siyah-beyazlılara yine kötü haber geldi.
Sabah'ın haberine göre; Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı öğrenildi.