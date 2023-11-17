Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Rachid Ghezzal için flaş bir karar alındı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli futbolcuya devre arasına kadar süre verecek. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal, bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Sabah'ta yer alan haberde son olarak Başakşehir karşısında 41. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, uzatmalarla birlikte 10 dakika sahada kalabilmişti. Devre arasında ise kasığındaki ağrı nedeniyle gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. 31 yaşındaki oyuncu psikolojik olarak da yıkım yaşıyor. Kariyerinde 15 kez sakatlık gören başarılı kanadın kredisi tükenmiş noktada. Yıldız futbolcu, devre arasına kadar tamamen toparlanıp iyileşmezse yerine transfer yapılacak.

2 KEZ 90DAKİKA OYNADI

Ghezzal, bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 538 dakika süre aldı, sadece 2 maçı 90 dakika oynadı. 1 gol, 3 asist ile oynayan tecrübeli isim 10 maçta görev yapamadı