Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yapılacak takviyeler için Bulgaristan Ligi'ni işaret etmişti. Siyah beyazlıların yeni hedefi de bu doğrultuda belli oldu. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Bulgaristan Ligi'nde oynayan oyuncuların listesinde olduğunu belirtmişti. Takvim'in haberine göre, tecrübeli teknik adamın istediği oyunculardan birinin Batev Plovdiv'de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Antoine Baroan olduğu öğrenildi. Rıza hoca yeni yönetimden genç ismin transfer edilmesini isteyecek.

10 MAÇTA 8 GOLÜ BULUNUYOR

Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta forma giyen Baroan 8 gol atarken 3 de asist yaptı. 2021 yılında Fransız ekibi Chamois Niort'tan Botev Plovdiv'e bedelsiz olarak transfer olan genç yetenek kısa süre içinde kendisini gösterdi ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Bulgar ekibinde toplamda 72 karşılaşmada forma giyen Baroan, 27 gol ve 13 asitle 40 gole katkıda bulundu. 1.5 milyon Euro değeri olan 23 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 3 Aralık'ta seçilecek yeni yönetimin ilk hamlesinin Baroan olması bekleniyor.

GÜÇLÜ VE BİTİRİCİ

Botev Plovdiv forması giyen Antoine Baroan güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.