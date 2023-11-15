İlk etapta seçime kadar anlaşma sağlandığı zannedilse de, başkan adaylarının en az sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay, devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor.
Beşiktaş'ta 4 ayrılık 4 transfer!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta 2. dönemine başlayan Rıza Çalımbay, takımı ayağa kaldırmak istiyor. Tecrübeli teknik direktör, yeni gelecek yönetim için transfer raporu hazırlayacak. Çalımbay en az 4 transfer istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Bunun için kadrodaki sakat futbolcuların bir an önce iyileşmesini bekleyen tecrübeli teknik adam, milli arada bir çok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor.
Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay, birkaç maç geçtikten sonra devre arası transfer çalışmalarına yönelik bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak.