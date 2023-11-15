Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçtan 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girdi.
Beşiktaş o transfer sessizce bitirdi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmaya çok yakında. Siyah-beyazlı ekip o transferi sessizce bitirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Milli arayı fırsat olarak gören siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.
Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Çalımbay, basın toplantısında transfer yapılacağının sinyallerini vermişti.