Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu takımda ayrılıyor
Son dakika transfer haberi: Çalkantılı dönemler geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcüsü Vincent Aboubakar takımdan ayrılıyor. Kamerunlu futbolcunun temsilcileri pazarlık masasına oturdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.11.2023- 11:09
Son günlerde çarpıcı iddiaların hedefi olan Vincent Aboubakar ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, Kara Kartal'ın yıldızıyla ilgileniyor.