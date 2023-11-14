Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasındaki gerginlik devam ediyor.
Bodo/Glimt maçının ardından görevinden ayrılan Burak Yılmaz bütün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile alakalı paylaşımlarını silmişti.
Şimdi de Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun ile birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek dikkat çeken bir konuya neden oldular.
Burak Yılmaz'ın bu hareketi Beşiktaşlı taraftarlardan tepki topladı.
Sezon başında Şenol Güneş'in ekibine katılıp Beşiktaş'a geri dönen genç çalıştırıcı Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçmişti. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet aldı.