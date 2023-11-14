Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yalanlama!
Burak Yılmaz'dan şaşırtan hamle!
Canlı Altın ve Döviz Kuru Takibi
AİLE 21 BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Aspor Keşfet
Son Dakika
Burak Yılmaz'dan şaşırtan hamle! Burak Yılmaz'dan şaşırtan hamle! 14:44
Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..." Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..." 14:28
Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! 11:26
Avcı'yla bir başka Fırtına! Şimdi sırada o var... Avcı'yla bir başka Fırtına! Şimdi sırada o var... 10:56
Varsa yoksa 'F.Bahçe'nin yıldızı' dedi! Varsa yoksa 'F.Bahçe'nin yıldızı' dedi! 10:32
G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede 10:31
Daha Eski
Dzeko'dan İsmail Kartal itirafı! "Tepkim..." Dzeko'dan İsmail Kartal itirafı! "Tepkim..." 09:19
Çarpıcı tespit! "Beşiktaş'ın bütünleşmesi lazım" Çarpıcı tespit! "Beşiktaş'ın bütünleşmesi lazım" 08:51
Yılmaz'dan Vincent Aboubakar sözleri! Yılmaz'dan Vincent Aboubakar sözleri! 08:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... 00:15
Avcı eski öğrencisini istedi Avcı eski öğrencisini istedi 23:47
F.Bahçe için büyük avantaj! 1 ay boyunca... F.Bahçe için büyük avantaj! 1 ay boyunca... 23:43
SON DAKİKA