Burak Yılmaz ve Cenk Tosun birbirlerini takip etmeyi bıraktı

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'dan ilginç bir hamle daha geldi. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları silen Burak Yılmaz şimdi de takımın yıldızını takipten çıkarttı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 14:45