2'nci dakikada Samsunspor'un forveti Marius Mouandilmadji'nin ceza alanı dışından şutu Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un ellerinde kaldı.

3'üncü dakikada Beşiktaş'ın ani gelişen atağında Onur Bulut, Samsunspor ceza alanına girip topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Samsunspor savunmasında Soner Gönül'e çarpan top Samsunspor fileleriyle buluştu. Ancak gol yardımcı hakemin uyarısı sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

14'üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Samsunspor savunmasının arkasına kaçtı. Ceza alanına girerken Soner Gönül'ün mühadalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

16'ncı dakikada Cenk Tosun penaltıyı kullandı. Cenk'in şutunu Samsunspor kalecisi Okan Kocuk çeldi. Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. 0-1

19'uncu dakikada Samsunspor mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Beşiktaş ceza alanında topla buluşan Carlo Holse'nın yakın mesafeden vuruşunu Beşiktaş kalecisi Mert Günok önledi.

23'üncü dakikada Samsunspor bu defa Rick Van Drongelen ile gole çok yaklaştı. Zeki Yavru'nun ortasına yükselen Drongelen'in kafa şutunu kaleci Mert Günok önledi ve Samsunspor'a beraberlik golü fırsatı vermedi.

24'üncü dakikada Samsunspor bir net pozisyondan daha yararlanamadı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı korner vuruşunda Beşiktaş kalecisi Mert Günok topu elinden kaçırdı. Önüne düşen topa Rick Van Drongelen gelişine vurdu. Beşiktaş fileleriyle buluşmak üzere olan topu çizgiden Valentin Rosier çıkarmayı başardı.

25'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun penaltı noktasına yaptığı ortaya Marius Mouandilmadji, iki rakip oyuncunun arasında sırtı dönük bir şekilde enfes bir vuruş yaptı ve topu Mert Günok'un sağından filelerle buluşturdu. 1-1

45+3'üncü dakikada Valentin Rosier'in ortasına yükselen Jackson Muleka'nın vuruşu yandan auta gitti.

İlk devre 1-1 tamamlandı.

46'ncı dakikada Samsunspor'dan Olivier Ntcham rakip kaleyi yokladı. Beşiktaş savunmasında Omar Colley'e çarpan top kornere çıktı.

48'inci dakikada Samsunspor sağ kanattan korner kullandı. Zeki Yavru'nun pasında topla buluşan Carlo Holse gelişine şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

57'nci dakikada Samsunspor öne geçebilecek bir pozisyon yakaladı. Emre Kılınç ile Necip Uysal'ın mücadelesinde topa son anda dokunan Necip topu kornere göndererek büyük bir tehlikeyi önledi.

72'nci dakikada Necip Uysal'ın ortasında Vincent Aboubakar'ın vuruşu auta çıktı.

76'ncı dakikada Samsunspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Carlo Holse'nin pasıyla Beşiktaş ceza alanı içinde buluşan Olivier Ntcham'ın şutu Beşiktaş savunmasına çarptı. Önüne düşen topu Muhammed Gümüşkaya Beşiktaş fileleriyle buluşturdu. Ancak orta hakem Abdülkadir Bitigen yardımcısının uyarısıyla golü iptal etti.

78'inci dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ortasına gelişine vuran Olivier Ntcham'ın şutu üstten auta gitti.

80'inci dakikada gole yaklaşan taraf Beşiktaş oldu. Amir Hadziahmetovic'in sert şutuna çok iyi uzanan Samsunspor kalecisi Okan Kocuk topu kornere gönderdi.

83'üncü dakikada Beşiktaş atağında Gedson Fernandes'in şutu Samsunspor savunmasına çarparak Demir Ege Tıknaz'ın önüne düştü. Genç oyuncunun şutu kornere çıktı.

84'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Omar Colley kafayı vurdu. Samsunspor savunması topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Gedson Fernandes orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Üzerine gelen topa vücuduyla dokunan Colley topu filelerle buluşturdu. 1-2

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.