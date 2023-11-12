Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay, maç sonunda Bakhtiyor Zaynutdinov'un son durumu açıkladı.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum taraftarımızın desteğine. Gerçekten bu maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Her şeyden önce bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Haftalardır istedikleri sonuç olmadı. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. Aldığımız sadece 1 galibiyet. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart.

"GHEZZAL ÇOK AĞLADI"

Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Elimizdeki sağlamlarla oynadık ama üzüldük.

"BAHTİYAR'IN SON DURUMU..."

Bahtiyar'da bir şanssızlık oldu. Mücadeleye girdiğinde dirseği geldi. Gözü görmemeye başladı. Kapandı ve kan geldi. Şu anda iyi herhalde. Yoksa haberimiz olurdu.

Milli arada bir kere Antalya'ya gidiyoruz. Arkadaşlarımızın çoluğu çocuğu var, ayrı kalmak istemiyorlar. İkinci lig takımı olabilir, başka takım olabilir. İki tane hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan arkadaşlar var, sakatlıktan çıkanlar var. Bir nebze maç temposu kazanmaları gerekiyor. Belki Sakarya'ya gideceğiz. Başkanımız Süleyman Seba için bir vefa maçı gibi bir maç oynamak istiyoruz. Orada o maçı oynayacağız. Burada da bir maç oynayacağız. Ondan sonra da deplasmana gideceğiz.