Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 55'inci dakikada Muleka kaydetti.
5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ön direkte Necip Uysal'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
45+5'inci dakikada Salih Uçan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
52'nci dakikada Chamberlain'in ortasında Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Gedson'un önünde kaldı. Gedson ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Savunma çarpan top kornere gitti.
55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rebic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Muleka, sol çaprazdan ayağının dışıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
67'nci dakikada Rosier'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Gedson, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.
70'inci dakikada topu kapan Rebic, bekletmeden savunma arkasına hareketlenen Muleka'yı gördü.
90+5'inci dakikada Piatek'in göğsüyle kontrol ettiği top sağ çapraza doğru açıldı. Dubois'in vuruşunda kaleci Mert topun sahibi oldu.
Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
REBIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Siyah-beyazlı ekipte, mücadelenin 45'inci dakikasında sarı kart gören Ante Rebic, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Hırvat kanat oyuncusu Rebic, 45'inci dakikada Dennis'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Başakşehir karşısında 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli kanat oyuncusu, cezalı duruma düştü. Rebic, ligin 13'üncü haftasında Pendikspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.