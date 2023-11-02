Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana vasatı aşamayan oyuncunun devre arasında ayrılabileceği iddia edildi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Milan'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ante Rebic, formsuz görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Son olarak teknik sorumlu Burak Yılmaz ile de problemler yaşayan Hırvat kanat oyuncusu, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Takvim'de yer alan haberde Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çeken Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmandan gönderilmişti. Düzenli oynamak isteyen Rebic ilegörüşen teknik heyetin, futbolcuya ilk 11'de oynayacak yeterliliğe sahip olmadığını söylediği, futbolcunun da bu duruma içerlediği belirtildi. Rebic'in daha sonra menajeriyle temas kurduğu ve devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

GELECEĞI PARLAK DEĞIL

Öte yandan İtalyan basını Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin pek parlak olmadığını yazdı. Haberde, "Milan'ın tasarruf sebebiyle gönderdiği Rebic, Beşiktaş'ta antrenmandan kovuldu" ifadeleri kullanıldı.