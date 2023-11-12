Süper Lig ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş'ta üst üste hoca değişiklikleri yaşandı.
Beşiktaş'a Alman ekolü! Rıza Çalımbay sonrası...
Beşiktaş başkanlık seçimine hazırlanıyor. 26 Kasım'da yapılacak olan seçimde Başkan Ahmet Nur Çebi aday olmayacağını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte genel kurula kadar teknik direktörlük koltuğu Rıza Çalımbay'a devredildi. Başkan adaylarından Hasan Arat ise flaş bir isimle görüştüğünü açıkladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Sezona teknik direktör Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcının istifa etmesinin ardından yola Burak Yılmaz ile devam etti.
Kartal'ın Burak Yılmaz ile birlikteliği oldukça kısa sürdü.