Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 41. dakikasında Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jerome Opoku arasında yaşanan mücadelenin ardından Kazak futbolcu sakatlandı. Sağ gözünden sakatlanan Zaynutdinov'un yerine Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2023- 16:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023- 17:12