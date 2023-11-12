Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 41. dakikasında Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jerome Opoku arasında yaşanan mücadelenin ardından Kazak futbolcu sakatlandı. Sağ gözünden sakatlanan Zaynutdinov'un yerine Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
HASTANEYE KALDIRILDI!
Sakatlığı için oyundan çıkan Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ZAYNUTDINOV PAYLAŞIMI:
Yorumsuz. pic.twitter.com/RLv2VwVoVB— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2023