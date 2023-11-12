Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a tezahüratlar yaparak destekte bulundu. Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay'ı tribüne davet etti. Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.
Dolmabahçe’de Rıza Çalımbay’a sevgi seli!
Beşiktaş taraftarı, RAMS Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.11.2023- 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023- 16:09