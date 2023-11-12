Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek.
BEŞİKTAŞ - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKTI!
Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı. Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bugünkü mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıktı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluştu.